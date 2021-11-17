Eski Fenerbahçeli Samatta Rehin alındı! Madagaskarlı askerler otelini bastı!

2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Madagaskar ile Tanzanya karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Maçın ardından Madagaskar ordusunun askerleri, Tanzanya Milli takımının da konakladığı otele baskın düzenledi. Düzenlenen baskının Tanzanya Milli takımında koronavirüse yakalanan bazı futbolcular olduğu öğrenilirken eski Fenerbahçeli Samatta'nın da bu isimler arasında yer aldığı ifade edildi.

ASKERLER SİLAHLA NÖBER TUTUYOR

Sport Tanzanya sayfasının yayınladığı habere göre Tanzanya Milli takımında koronavirüse yakalanan futbolcular Aishi Salum Manula, Ally Samatta ve Bakari Mwamnyet oldu. Otele yapılan baskının ardından Tanzanya Futbol Federasyonu da konuyla ilgili açıklamada bulunarak, askerlerin oyuncuların kaldığı otele silahlı bir şekilde girdiğini ve oyuncuların kapısının önünde nöbet tuttuklarını ifade etti.

SAMATTA HALA MAHSUR

Öte yandan Belçika basınında çıkan haberlere göre ise, Samatta'nın da hala otelde mahsur olduğu ve bu nedenle Belçika'ya dönemediği öne sürüldü. 28 yaşındaki yıldız golcünün Belçika'ya geri dönmeden önce koronavirüs testi olarak askerlerden onay alması gerekiyor. Herhangi bir problem olmaması durumunda deneyimli forvet yeniden Belçika'ya dönebilecek.