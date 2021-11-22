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Eski futbolcu Ahmet Dursun ve Asena Demirbağ tek celsede boşandı! "Böyle olmamalıydı, razı değildim"

Eski futbolcu Ahmet Dursun ve 2019 yılında hayatını birleştirdiği eşi Asena Demirbağ tek celsede boşandı. Demirbağ, yaptığı açıklamada, ‘Ben bu boşanmaya razı değildim’ dedi.

Eski futbolcu Ahmet Dursun ve Asena Demirbağ tek celsede boşandı! "Böyle olmamalıydı, razı değildim"

Ahmet Dursun, 2019 yılında Asena Demirbağ ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk bebekleri geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaya geldi. Aralarındaki 19 yaş farka rağmen mutlu bir evlilik süren ikili sürpriz bir şekilde boşanma haberleri geldi.

İkili bugün İstanbul Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Kız çocuklarının velayeti anne Asena Demirbağ'da kalırken Ahmet Dursun'un kızı için 8 bin TL nafaka ödemesine karar verildi.

Eski futbolcu Ahmet Dursun ve Asena Demirbağ tek celsede boşandı! Böyle olmamalıydı, razı değildim

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Boşanmanın ardından TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına bağlanan Asena Demirbağ gözyaşlarına boğuldu.

Boşandığı için üzgün olduğunu belirten Demirbağ, “Yani çok üzgünüm böyle olmamalıydı. Ortada küçük bir çocuk varken boşanmak bu kadar kolay olmamalı. Ben boşanmayı istemedim bunu daha önce de söyledim. Bazı şeyler var, hiçbir şey gözüktüğü gibi değil ama kızım için böyle olması gerekiyor. Boşanmaya razı değildim, kabul etmek zorunda kaldım çok üzgünüm." dedi.

Eski futbolcu Ahmet Dursun ve Asena Demirbağ tek celsede boşandı! Böyle olmamalıydı, razı değildim

"ÇOCUK VARKEN OLACAK ŞEY DEĞİL"

Elinden gelen her şeyi yaptığını ve içinin rahat olduğunu söyleyen Demirbağ, "Daha sonrasında affı olmayacak şeyler oldu. İkimiz için en hayırlısı olur. Ahmet Bey inşallah birlikteliğimiz boyunca… Umarım en iyi şekilde babalığını yapar. Babasız büyüdüm, çok erken yaşta kaybettim. Ben babamı kaybettim, hayatta değildi hayatta olup da bu şekilde olması ayrılması bu kadar kolay olmamalı. Fikir ayrılığı çocuk varken olacak şey değil, bir şey demiyorum." açıklamasında bulundu.

"AHMET BENİ YARI YOLDA BIRAKTI"

Severek ve ailesini karşısına alarak evlendiğini belirten Demirbağ, "Ahmet’e çok inandım, güvendim kendimi yarı yolda kalmış hissediyorum çocuğumla. Çok zor süreç, düşünmekten uyuyamıyorum. Sevgi bitebilir, ortada bir çocuk yokken olabilir ama ortada çocuk varken düşünmen gerekiyor. Çocuğum için çabaladım. Çok küçük, keşke biraz büyüseydi de ondan sonra olsaydı bu durum. Çok kırgınım artık bir şey söylemek istemiyorum.” dedi.

Eski futbolcu Ahmet Dursun ve Asena Demirbağ tek celsede boşandı! Böyle olmamalıydı, razı değildim

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