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  3. Eski futbolcu İsmail Demiriz 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski futbolcu İsmail Demiriz 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ /PDY soruşturması kapsamında "Terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski futbolcu İsmail Demiriz 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ /PDY soruşturması kapsamında "Terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.


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