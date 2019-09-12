Hasan Elidemir, önceki gün Çanakkale'ye gitmek üzere İzmir'den yola çıkan Elidemir, Edremit'in Güre Mahallesi'nde bir otelde konakladı.

Otel görevlileri, bir süre haber alamadıkları Elidemir'i odasında baygın vaziyette buldu.

Edremit'te özel bir hastaneye kaldırılan Elidemir, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Elidemir'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Elidemir'in cenazesinin, İzmir Güzelyalı'da yarın ikindi namazına müteakip defnedileceği öğrenildi.

HASAN ELİDEMİR KİMDİR?

Hasan Elidemir, İzmir'in Eşrefpaşa semtinde 1959 yılında doğdu. 1970'te İzmirspor altyapısında futbola başlayarak genç milli olan Elidemir, 14 yıl bu kulüpte forma giydikten sonra Antalyaspor'da da oynadı. Aynı zamanda Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olarak uzun yıllar Eşrefpaşa Hastanesi ve kendi muayenehanesinde doktorluk yapan Elidemir, köşe yazarlığı yaparak Altay'da sportif direktörlük görevinde bulundu.