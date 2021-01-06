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  3. Eski Galatasaraylı De Sanctis trafik kazası geçirdi! Ameliyata alındı!

Eski Galatasaraylı De Sanctis trafik kazası geçirdi! Ameliyata alındı!

Bir dönem Galatasaray forması giyen İtalyan kaleci De Sanctis, trafik kazası geçirdi ve ameliyat edildi.

Eski Galatasaraylı De Sanctis trafik kazası geçirdi! Ameliyata alındı!

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, bir dönem Galatasaray forması da giyen eski futbolcu, başkent Roma'daki Cristoforo Colombo Caddesi üzerinde ciddi bir trafik kazası geçirdi.

Kazanın ardından ilk olarak Villa Stuart Kliniğine götürülen oradan da Gemelli Hastanesine sevk edilen De Sanctis, gece karnından bir operasyon geçirdi. Sabah saatlerinde de dalağından ameliyat edilen 43 yaşındaki De Sanctis'in yoğun bakımda olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

De Sanctis'in kaburgasında kırıklar olduğu da kaydedildi.

Roma takımının sportif direktörü olan eski İtalyan milli kaleci De Sanctis, 2008-2009 sezonunda Galatasaray forması giymişti.

GALATASARAY KULÜBÜNDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Galatasaray Kulübü, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan eski kalecisi Morgan De Sanctis için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Eski kalecimiz Morgan De Sanctis'in trafik kazası geçirdiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Sanctis'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

Onur Çelik
Spor Editörü


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