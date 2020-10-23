Eski gelin adayı Sinem Umaş cezaevine girdi!

Bir dönemin en çok konuşulan gelin adayı Sinem Umaş, cezaevine girdi.

Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği'nin Başkanı Elçin Yasin Yılmaz, fenomen Sinem Umaş'ın tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığını belirterek iki ay tedbir kararı aldırmıştı.

Sinem Umaş uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle üç gün zorlama hapsine çarptırıldı.

Hayvanseverliği ile bilinen Umaş, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak cezasını çekmek için teslim olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabında yayınladığı videoda "Bu video yayınlandıysa ben emniyete teslim olmuşumdur" diyen Umaş, paylaştığı videoda gözyaşlarına hakim olamadı.

Yaklaşık 1 buçuk yıldır tehdit edildiğini ve sürekli evinin drone ile gözetlendiğini söyleyen Umaş, "Adalet istiyorum" ifadelerini kullandı.

SİNEM UMAŞ KİMDİR?

1984 yılında dünyaya gelen Sinem Umaş, bir dönemin popüler evlilik programı 'Gelinim Olur Musun' un en ünlü simalarından biriydi. Yarışmanın damat adaylarından Ata Türk ile çalkantılı bir beraberlik yaşayan Sinem Umaş, Kaynana Semra ile yaşadıkları tartışmalarla hafızalarla yer edinmişti. Yarışmanın en popüler gelin adayı, yarışmaya katıldığı dönemde Açık Öğretim Lisesi'nde okuyordu.

Annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesi bir başkasıyla evlenmiş ve yurt dışına gitmişti. Damat adayı Ata'yla olan yakınlaşması yüzünden kaynana Semra Türk ile yıldızı bir türlü barışmayan genç kız, yarışmaya adeta damgasını vurmuştu. Trabzonspor’da top koşturan futbolcu Bahadır Davran ile yaşadığı bir dönem aşk yaşayan Sinem Umaş, son olarak İşte Benim Stilim yarışmasıyla gündeme gelmişti.