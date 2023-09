ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek; Erzurum’un suyu Avrupa standartlarında

Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürü Remzi Ertek, "Erzurum çeşmelerindeki tehlikede" ve "Sudaki tehlike" başlıklı haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Genel Müdür Ertek, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu görüşlere yer verdi: "İçme Suyu Arıtma Tesisimizden çıkan suyun kalitesi Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO), ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Avrupa Birliği (EC) standartlarına uygun niteliktedir. TS EN ISO/IEC 17025 standartlarına uygun laboratuvarımızdan her gün içme suyunun kalitesi belirli periyotlarda alınarak test edilmektedir. Suda bulunabilecek patojenik bakterileri yok etmek üzere tat ve koku kontrolü amacıyla klorlama yapılmaktadır. İnsani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmeliğin (17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı) 10. maddesinde belirtilen bakiye klor miktarı dikkate alınarak, ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararları doğrultusunda klorlamalar yapılmaktadır. Ayrıca tesisimizde klordan 3000 kat daha etkili ve su içerisindeki patojen mikroorganizmaları yok eden, suda kalıntı bırakmayan ozonlama ünitesi mevcuttur. Erzurum'da yaşayan vatandaşlarımızın kaliteli ve güvenilir içme suyu temin edilmesine her şeyden çok önem veriyoruz. Öte yandan çeşmeler konusunda İl Sağlık Müdürlüğü'müze bağlı Hıfzıssıhha Kurulu ve bizim uluslararası standartlara sahip laboratuvarlarımızda il genelinde bulunan 36 çeşmeden veri alındı. Bu alanda yapılacak olan araştırma çalışmaları neticesinde kaynağı yeraltından gelen çeşmelerimizde görülecek herhangi bir olumsuz bulgu neticesinde uyarıcı levhalar konularak çeşmelerden su içilmemesi hususunda vatandaşlarımız bilgilendirilecektir. Yeraltında olan suyun kaynağının bulunması imkânsızdır. Bu nedenle vatandaşlarımızın ev ve işyerlerinde bulunan şebeke suyunu içmelerini tavsiye ediyoruz. Ayrıca bina tesisat ve depolarının da temiz olması önem arz etmektedir. Erzurum'un içme suyu Avrupa standartlarının bile üstündedir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)