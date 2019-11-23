Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlanıyor
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Selimiye Camisi'nde düzenlenen cenazeyle son yolculuğuna uğurlanıyor.
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Selimiye Camisi'nde düzenlenen cenazeyle son yolculuğuna uğurlanıyor.
Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, geçtiğimiz Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Eşi Filiz Büyükanıt'ın hayatını kaybetmesinden 4 gün sonra hayata gözlerini yuman Büyükanıt için Selimiye Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor.
Kaynak: İHA
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