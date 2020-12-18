Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı'nın ölüm haberi, tüm siyasi camiayı yasa boğarken 42. dönem hükümetinde görev almış ismin hayatı ve ölüm nedeni de merak konusu oldu. Peki Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Tuncay Mataracı neden öldü? İşte cevaplar...

ESKİ GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY MATARACI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

85 yaşındaki Tuncay Mataracı, 1935 yılında, Rize'nin varlıklı ailelerinden birinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Rize İnşaat Tekniker Okulunu bitirdi. Rize İl Yol Su Elektrik Müdürlüğü, Çay Ekicileri Kooperatifi İdare Meclisi Başkanlığı, Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü yaptı. Adalet Partisi'nin (AP) Rize il ve ilçe örgütlerinin yönetiminde, çeşitli kademelerinde yer aldı. 1977 genel seçimleri'nde Rize AP milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) seçildi.

Güneş Motel Olayı olarak bilinen görüşmelerden sonra Adalet Partisi'nden ayrılarak Bülent Ecevit ile bakanlık karşılığı hükûmet kuran 11 milletvekilinden biri oldu. Ecevit başkanlığında kurulan 42. Hükümet'te Gümrük ve Tekel Bakanı oldu.

12 Eylül Darbesi'nden (1980) sonra "rüşvet almak" iddiasıyla Milli Güvenlik Konseyi (MGK) tarafından 23 Nisan 1981 tarihinde Yüce Divan'a sevkedildi. Toplam 22 kişinin yargılanmalarına 15 Haziran 1981'de başlandı. Yargılananlar arasında, eski bayındırlık bakanı Şerafettin Elçi ile "yeraltı dünyasının babalarından olduğu" bildirilen Abuzer Uğurlu'da yer aldı. Yargılama, 16 Mart 1982'de sonuçlandı.

Çoğunluğunu "rüşvet almak" suçunun oluşturduğu, 25 ayrı suç iddiasından yargılanan Tuncay Mataracı, 43 yıl ağır hapis ve 787 milyon 386 lira para cezasına çarptırıldı. Ancak, Mataracı'ya verilen hapis cezası TCK'nin 77. maddesi gereğince 36 yıla indirildi. Böylece Yüce Divan'ın (ya da Anayasa Mahkemesi) kuruluşundan o tarihe kadarki en ağır cezaya çarptırdığı bakanlardan biri oldu. Davada, Şerafettin Elçi beraat etti, diğer sanıklara 10 ay ile 6 yıl arasında değişen hapis cezaları ile çeşitli miktarlarda para cezaları verildi. (Esas Sayısı 1981/2, Karar Sayısı 1982/1). Yaklaşık 10,5 yıl hapis yattıktan sonra 1991 yılında tahliye edildi.

Kurucularından olduğu Çaykur Rizespor kulübünün eski başkanlarındandır.

ESKİ GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY MATARACI NEDEN ÖLDÜ?

42. Hükümet’te Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev yapan Rizeli siyasetçi ve Çaykur Rizespor Kulubü eski başkanlarından Tuncay Mataracı'nın yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilirken cenaze ve defin işlemlerine dair yakınları tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.