Eski günler çabuk unutuldu! Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine destek çıktı: "Kemal beyi tebrik etmek gerekir"

Abdullah Gül CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili yaptığı teklif sonrası açıklamalarda bulunarak destek verdi.

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Eski günler çabuk unutuldu! Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine destek çıktı: "Kemal beyi tebrik etmek gerekir"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, geçtiğimiz günlerde CHP lideri tarafından gündeme getirilen başörtüsü sorununa yönelik yaptığı teklif sonrası açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce çözülmüş olan başörtüsü sorununa yönelik verdiği teklife "Böyle bir dönüşüme öncülük ettiği için de Kemal Beyi tebrik etmek gerekir" dedi.

Eski günler çabuk unutuldu! Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine destek çıktı: Kemal beyi tebrik etmek gerekir

"ÇÖZÜMÜ ANAYASA DÜZEYİNDE SAĞLAYALIM"

Kemal Kılıldaroğlu geçtiğimiz günlerde “Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız” şeklinde konuşma yaparak hazırladıkları yasa teklifini meclise sunacaklarını söylemiş daha sonra da “Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi”ni TBMM'ye sunmuşlardı.

O teklif sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söz konusu teklifle ilgili CHP'ye çağrıda bulunarak "Gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım" dedi.

Eski günler çabuk unutuldu! Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine destek çıktı: Kemal beyi tebrik etmek gerekir

"OLAĞANÜSTÜ BİR GELİŞME"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun teklifi sonra Abdullah Gül "Uzun yıllar başörtüsü karşıtlığını kendisinin en önemli misyonu görmüş ve bundan dolayı birçok acılara sebep olmuş bir partinin bu hatasını nihayet görüp vazgeçmesi ve bunu tüm milletvekillerinin imzasıyla somutlaştırması Türkiye adına çok memnun olunacak olağanüstü bir gelişmedir. Böyle bir dönüşüme öncülük ettiği için de Kemal Beyi tebrik etmek gerekir. Partiler üstü baktığınızda ülkenin normalleşmesi herkesi sevindirmelidir” şeklinde bir açıklama yaptı.

Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, bir dönem kazandığı üniversiteye başörtülü olduğu için kayıt yaptıramamıştı.

Eski günler çabuk unutuldu! Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine destek çıktı: Kemal beyi tebrik etmek gerekir

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