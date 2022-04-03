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  3. Eski hakem Ahmet Çakar, Trabzonspor- Beşiktaş maçında kural ihlali yapıldığını açıkladı!

Eski hakem Ahmet Çakar, Trabzonspor- Beşiktaş maçında kural ihlali yapıldığını açıkladı!

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Trabzonspor ile Beşiktaş'ın 1-1 berabere kaldığı maçta kural hatası yapıldığını öne sürdü.

Eski hakem Ahmet Çakar, Trabzonspor- Beşiktaş maçında kural ihlali yapıldığını açıkladı!

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 31.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda  Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki maç,  Trabzonspor'un golünü 56.dakikada Cornelius, Beşiktaş'ın 71.dakikada Rosier ayağından bulduğu golle 1-1 sona erdi. Maç sonrası ise eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maçta kural hatası yapıldığını öne sürdü.

Eski hakem Ahmet Çakar, Trabzonspor- Beşiktaş maçında kural ihlali yapıldığını açıkladı!

"ÇOK BİLMİŞLER"

Ahmet Çakar, sosyal medya hesabında kıyasıya rekabetin oluştuğu maça dair çarpıcı bir bilgi sundu. Çakar, maçta kural ihlali olduğunu iddia ederek, "MHK , cok bilmişler. Bakın FİFA talımatı. Federasyonun da sitesinde duruyor. Bağlayıcı bir kural . Tıpkı penaltının , penaltı noktası üzerinden atılması zorunluluğu gibi..." ifadelerine yer verdi.

Eski hakem Ahmet Çakar, Trabzonspor- Beşiktaş maçında kural ihlali yapıldığını açıkladı!Eski hakem Ahmet Çakar, Trabzonspor- Beşiktaş maçında kural ihlali yapıldığını açıkladı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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