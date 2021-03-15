Eski hakem Ahmet Çakar'dan olay iddia, görüştüğü eski hakem, "Fenerbahçe'yi bu sene şampiyon yapmayacaklar" dedi

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Onur Yıldız'ın sunduğu Beyaz Futbol programına Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanan ve konuk takımın 2-1 öne geçtiği gol damgasını vurdu. Pozisyonun ofsayt olup olmadığı tartışmalara neden olurken eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Türkiye'de aktif olarak hakemlik görevine devam eden bir hakemle yaptığı telefon görüşmesini anlatan Ahmet Çakar," Bir aktif hakem. Türkiye'de herkesin ismen 'Ha evet' dediği bir hakem beni aradı, görüştüm. 'Fenerbahçe'yi bu sene şampiyon yapmayacaklar. Çünkü dedi,' Devamında ne FETÖ, ne bir şey, para, rüşvet, avanta dedi. Serdar Tatlı'nın getirilme olayının algısı.' Dediklerim çıkıyor mu? Çıkıyor. Gelelim o iki arkadaşın dediğinin haklı olduğı, yüzde 100 haklı olduğu bir nokta var. Top ortalandı, gol oldu. Yanımda hanım var. 'Merak etme gol değil' dedim. Çünkü nereden çıkarıyorum? " ifadelerini kullandı.

ÇİM RENGİNE DİKKAT ÇEKTİ

Daha sonra Ayite'nin golü attığı pozisyonu fotoğrafı gösterildi. Ahmet Çakar, kendisinin 3-5 sene yan hakemlik yaptığını ifade ederek, " Top ortalandığı an ben, açık renk çimlerle koyu renk çimlere bakıyorum. " dedi.

Daha sonra ayakkabısını çıkaran Çakar, pozisyonu şu cümlelerle anlattı: " Atilla Szalai'nin ayağının yüzde 70'i beyaz çim bölümünde, kaleye doğru. İleride bulunan Gençlerbirlikli futbolcunun diz kapağı, baldırının iz düşümü olduğu gibi beyaz çizginin üzerinde. " diyerek pozisyonun ofsayt olduğunu kaydetti.

KÖŞE YAZISINDA VAR SİSTEMİNİ ELEŞTİRDİ: "BİR İLLEGALİTE VAR"

Öte yandan Ahmet Çakar, Sabah'ta yayımlanan köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi iddia ediyorum, ofsayt VAR sisteminde bir illegalite var. G.Birliği'nin attığı golü ben çıplak golle ofsayt görüyorum ama çizgi 'ofsayt değil' diyor. Tıpkı F.Bahçe-Galatasaray ve G.Antep-F. Bahçe maçında olduğu gibi. Bu birkaç santimlik çizgiler hep mi Fenerbahçe aleyhine çizilir? Herkes bu çizgileri VAR hakemlerinin çizdiğini zannediyor ama bu çizgileri çizen adı ve ilişkileri belli olmayan bir operatör."