Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla Türkiye'ye geliyor
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türkiye'ye gönderilmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde tutulduğu gözaltı merkezinden havalimanına transfer edildi.
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türkiye'ye gönderilmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde tutulduğu gözaltı merkezinden havalimanına transfer edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler : hakan atilla
HABERE YORUM KAT