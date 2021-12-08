Eski HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan gözaltına alındığını tweet atarak duyurdu!

HDP'nin 25. 26. dönem Mardin ve Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, gözaltına alındığını Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı. 2019 yılında partisinden, Tunceli Milletvekili Alican Ünlü'nün kendisine "HDP'nin adını ağzına alma" dediğini öne sürerek ve bir takım sorunları da açığa vurarak istifa eden Aslan, HDP'nin dış baskılar değil içeride yaşanan durumlarla halkın desteğini kaybettiğini söylemişti.

"ŞU AN GÖZALTINA ALINIYORUM"

Twitter hesabında, Adana'da gözaltına alındığını duyuran Aslan'ın, bir yandan polis merkezinde olması bir yandan da tweet atması dikkat çekti.

HDP eski milletvekili 2019 yılında parti içerisinde hoşnut olmadığı durumları dile getirmiş "

HDP'nin dış baskılar değil içeride yaşanan durumlarla halkın desteğini kaybettiğini söyleyen Aslan, "İç entrikalar da, kurtlanan ağaç gibi partiyi kemirip bitirmiştir. Kuruluş felsefesi ve ilkelerinden uzaklaşıp eksen kayması yaşayan ve bu çerçevede hizipçi birtakım grupların güdümüne giren HDP'nin mevcut genel merkez yönetimi ile sağlıklı yol almak mümkün olmaktan çıkmıştır. Son yerel seçimlerde kaybettiğimiz 37 belediye bunun açık bir ispatıdır." ifadelerine yer verip partisinden istifa etmişti.