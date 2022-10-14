Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın davasında karar açıklandı: 2 yıl 6 ay hapis cezası

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' suçundan dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdiği gerekçesiyle Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın davasında karar açıklandı: 2 yıl 6 ay hapis cezası

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdiği gerekçesiyle verilen 2,5 yıl hapis cezasının Ankara Bölge Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden görülen davada karar açıklandı.

Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın davasında karar açıklandı: 2 yıl 6 ay hapis cezası

BERAAT KARARI VERİLDİ

Mahkeme Demirtaş’a 'terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' suçundan 2,5 yıl hapis cezası verirken, 'varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit' suçundan ise suçun yasal unsurları oluşmadığından beraat kararı verdi.

Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın davasında karar açıklandı: 2 yıl 6 ay hapis cezası

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