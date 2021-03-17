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Eski HDP Kocaeli milletvekili Gergerlioğlu'ndan flaş açıklama!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul salonundan ayrılan HDP milletvekilleri ile eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu HDP Grubu’na geçti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul salonundan ayrılan HDP milletvekilleri ile eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Grubu’na geçti.

Eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, karara ilişkin yaptığı açıklamada arkadaşlarıyla direnişlerini devam ettireceklerini belirtti.

HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar yazılı bir açıklama yapacak. Yarın ise HDP Olağanüstü MYK toplanacak ve HDP Sözcüsü açıklama yapacak.

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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