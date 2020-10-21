Eski HDP Milletvekili Demir Çelik'in oğlu Yoldaş Selim Çelik kimdir?

İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Hatay'da güvenlik korucuları tarafından 1 teröristin etkisiz hale getirildiği ve 1 teröristin de sağ olarak yakalandığı belirtildi.

YOLDAŞ SELİM ÇELİK KİMDİR?

İçişleri bakanlığı'nın kamuoyu ile paylaştığı bilgilere göre, Hatay'da güvenlik korucuları tarafından sağ olarak yakalanan teröristin, 24. dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in oğlu “gri” kategoride aranan oğlu Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıktı.

Yoldaş Selim Çelik'in, aslen Muşlu olup Savaş kod adını kullandığı bilinmektedir. Hakkında pek bilgiye sahip olunmayan gri kategorili terörist, bir dönem Varto Belediye Başkanlığı yapan ve 2008-2010 tarihleri arasında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı olarak görev alan Demir Çelik'in oğludur.

Eski HDP'li vekilin terörist oğlu Yoldaş Selim Çelik sağ olarak yakalandı