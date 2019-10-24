Eski HDP milletvekili Öker'in "Cumhurbaşkanına hakaret" davası

ESKİ HDP milletvekili Turgut Öker, sosyal medya hesabı üzerinden başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Soruşturmaya konu sosyal medya paylaşımlarının kendisi tarafından yapılmadığını, onursal başkanı olduğu konfederasyonda hesabını kullanan kişiler tarafından yapılmış olabileceğini savunan Öker'in, yurt dışına çıkışı yasaklandı.

"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Öker, bugün öğle saatlerinde adliyeye gelerek ifade verdi.

'PAYLAŞIMLARI BEN YAPMADIM'

Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Tuncay Karcıoğlu'na ifade veren Öker, suçlamalara konu edilen mesajların paylaşıldığı Twitter hesabının kendisine ait olduğunu kabul etti. Halen Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Onursal Başkanı olduğunu söyleyen Öker, "Bu hesabı konfederasyonda görevli şu an adını hatırlamadığım arkadaşlarım da kullanmaktadır. Bu paylaşımları bu arkadaşlar yapmış olabilir. Soruşturmaya konu paylaşımları ben yapmadım, suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Savcı Karcıoğlu, Öker'i, hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Öker,savcılıktaki ifadesini mahkemede de tekrarladı. Mahkeme, Öker'in yurt dışına çıkışını yasakladı.

Kaynak: DHA