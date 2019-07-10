Eski İBB Sekreteri son yolculuğuna uğurlandı
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Başkanı Nurettin Sözen'in uzun süre Genel Sekreterliği görevini üstlenen Tuğrul Erkin son yolculuğuna uğurlandı.
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Başkanı Nurettin Sözen'in uzun süre Genel Sekreterliği görevini üstlenen Tuğrul Erkin son yolculuğuna uğurlandı.
9 Temmuz'da hayatını kaybeden Eski İBB Başkanı Nurettin Sözen'in uzun yıllar Genel Sekreterlik görevini üstlenen Tuğrul Erkin, son yolculuğuna uğurlandı. Süleymaniye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Eski Başkanı Nurettin Sözen, ailesi, yakın arkadaşları ve sevenleri katıldı. 82 yaşında hayatını kaybeden Erkin'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
(FOTOĞRAF)
DHA
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