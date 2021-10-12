Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yeğeni Hakan Güler evinde ölü bulundu

Olay dün akşam saatlerinde Ankara’nın Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca mahallesinde bulunan Vista Bağlıca konutlarında meydana geldi. Eski İçişleri Bakanı olan Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler, henüz tespit edilemeyen bir sebeple eşi Betül Güler tarafından evinde ölü bir şekilde bulundu.

Eşi Güler'i, yatağında hareketsiz bir biçimde yatarken buldu. Durumu ihbar etmesiyle olay bölgesine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Güler'in hayata gözlerini yumduğu sağlık ekipleri tarafından belirlenirken, şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin anlaşılması amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumu’na nakledildi.