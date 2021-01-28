Eski İçişleri Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Oğuzhan Asiltürk kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Oğuazhan Asiltürk hayatı

Eski İçişleri Bakanı ve eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Oğuzhan Asiltürk, siyaset gündeminde sıklıkla konuşulan isimler arasında yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda internet kullanıcılarının arama motorlarında hayatını araştırdığı siyasetçi olan Oğuzhan Asiltürk kimdir? Nereli? Kaç yaşında? sroularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1935 yılında Malatya'nın Hekimkan ilçesinde doğan 86 yaşındaki Oğuzhan Asiltürk, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Müşavir Mühendislik, 4. (XV.) ve 5. (XVI.) Dönem Ankara, XIX., XX. ve XXI. Dönem Malatya Milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

OĞUZHAN ASİLTÜRK HAYATI

MSP Davası sebebiyle bir yıl gözaltında kaldı. Sonra yargılandı ve beraat etti. 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı. Yasağı 1987 Anayasa referandumu ile kalktı. Yasağı kalktıktan sonra ilk kongrede RP'nin genel sekreterliğine seçildi. 11 yıl sonra tekrar Malatya'dan milletvekili seçildi. Fazilet Partisi'ne girdi. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunmaktadır.

Türkiye siyasetini yoğun biçimde meşgul eden askeri müdahaleler konusunda kendine has fikirler beyan eden Oğuzhan Asiltürk, Ergenekon ve Balyoz davalarıyla orduda bulunan Anti-Amerikancı kadroların tasfiye edildiğini iddia etti. Yine 28 Şubat sürecinin de ordunun tamamına mâl edilemeyeceğini savunan Asiltürk, bir grup cuntacı generalin medya, iş adamları ve diğer siyasi partilerin de desteğiyle 28 Şubat sürecini başlattığını ifade etmektedir.

OĞUZHAN ASİLTÜRK GÖREV ALDIĞI HÜKÜMETLER

37. TÜRKİYE HÜKÜMETİ

37. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti (26 Ocak 1974 - 17 Kasım 1974), 1973 Türkiye genel seçimleri sonrası Bülent Ecevit tarafından kurulan CHP ve MSP koalisyon hükûmetidir. I. Ecevit Hükûmeti olarak anılmaktadır. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Harekâtı bu hükûmet döneminde yapılmıştır.

Hükûmetin kurulması aşamasında CHP ve MSP arasında kurulan koalisyon hükûmetinin ortaklık şartlarını ve hükûmetin hedefini belirlediği bir protokol imzalanmıştır.

Protokolde, milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkesine yürekten inanan; hukukun üstünlüğüne, demokratik hak ve hürriyetlere saygılı olan iki partinin ortak amaçlarının, kanunları herkese eşit olarak uygulayan, Atatürk İlkelerine bağlı bir devlet idaresiyle anlayış, kardeşlik ve sosyal adalete dayanan bir toplum düzeninin kurulması olduğu belirtilmiştir.

39. TÜRKİYE HÜKÜMETİ

​​​​​​​39. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti veya 4. Demirel Hükûmeti veya 1. Milliyetçi Cephe Hükûmeti Süleyman Demirel'in başkanlığında, 31 Mart 1975 tarihinde kuruldu. Adalet Partisi, Millî Selamet Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin koalisyonu ile kurulan hükûmet, 21 Haziran 1977 tarihine kadar görev yaptı.

41. TÜRKİYE HÜKÜMETİ

​​​​​​​41. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti veya 5. Demirel Hükûmeti veya 2. Milliyetçi Cephe Hükûmeti, Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel Başbakanlığında kurulan hükûmet, 21 Temmuz 1977 - 5 Ocak 1978 tarihleri arası görev yaptı.