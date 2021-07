Eski iPhone'unuz iOS 15 özelliklerinden faydalanamayacak! Apple markası, iPhone telefonları için iOS 15'in herkese açık beta sürümü çıktı ve denemek isteyen herkes için yüklemeye hazır hale getirildi. Sürümün, iOS 14 kaldırabilen her telefon için uygun olduğu söyleniyor fakat eski model olan iPhone'lar için problem yaratacak gibi gözüküyor. Örneğin iPhone 6s ve Plus telefonları bu sürümden yararlanabilecek fakat her özelliğinden faydalanamayacaklar. İşte haberin detayları..

A+ A-

Apple markasına ait olan iPhone telefonlarının İOS sürümlerinden İOS 15 için asıl mesele, iPhone bataryanızın sahip olduğu pil gücü miktarıdır. Bazı iOS 15 özellikleri, A12 Bionic çip veya daha güçlü bir performansa sahip olduğu ve bu çip 2018'de iPhone XS , iPhone XS Max ve iPhone XR'de ilk çıkışını yaptığı için eski model ve bataryası güçlü olmayan telefonlarda performans gösteremeyecek. İOS 15 KULLANMAK İSTEYENLER 2018 SONRASI ÜRETİLEN İPHONE'A SAHİP OLMALI Geliştirilen İOS sürümü ya lnızca yeni modeller için geçerli kılınmıştır. Yani bu sürümdeki tüm yeni özellikler dünyadaki tüm iPhone kullanıcılarına sunulmayacak. Yeni sürüm isteyen, telefonunu yenilesin mantığını her daim koruyan Apple markası iPhone telefonları, İOS15 sürümü için de aynı fikirde gibi duruyor. İşte yeni model iPhone kullanmayanların kaçıracağı bazı özellikler.. KAMERADA CANLI METİN ÖZELLİĞİ iOS 15 ile gelen en havalı özelliklerden biri, resim metinlerini tanımlamak ve işlemek. Örneğin, bir restoran adının fotoğrafına tıklayıp mekan ile ilgili bilgi almak istiyorsanız iOS 15 ile fotoğraftaki metne dokunmanız yeterli olacak. Bu özellik, A12 Bionic işlemci veya üzeri tarafından desteklenen iPhone'larda kullanılabilecek. ANİMASYONLU HAVA DURUMU iPhone'un Hava Durumu uygulaması yepyeni bir görünüme ve birçok özelliğe sahip olacak şekilde ayarlandı. Animasyonlu arka planlar gibi, iOS 15 ile Hava Durumu uygulamasının bir parçası olacak. Bu özellik yine yeni iPhone'lar için geçerli. GELİŞTİRİLMİŞ FACETİME ÖZELLİKLERİ iOS 15'li iPhone'larda yapılacak en büyük değişikliklerden biri de FaceTime özellikleri olacak. Apple, görüntülü arama uygulamasına gelen birçok yeni özelliği sergiledi. Örneğin, zemini akıllıca bulanıklaştıran "Portre modu" en büyük özellik olarak açıklandı. SABİT YÜRÜME ÖZELLİĞİ iOS 15 ile gelen sağlık ve fitness ile ilgili özelliklerden biri de sabit yürüme özelliğidir. Bu özellik, yürüyüşünüzün ne kadar sabit olduğunu izlemek için algoritmalar kullanacak. UZAMSAL SES ÖZELLİĞİ Apple'ın "Uzamsal ses" özelliği, AirPods Pro ve AirPods Max'teki müzik deneyimini geliştiriyor. Bu özellik ise sadece iPhone 7 ve üzeri cihazlarda performans gösterebilecek. Peki ya siz hangi iPhone modelini kullanıyorsunuz? iOS’un bu kısıtlamasıyla ilgili görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. iosios15