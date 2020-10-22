Sosyal medya platformu Twitter'da kişisel hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile babası Naci Öğüt'ün ölüm haberini veren 24. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün babasının ölüm nedeni henüz bilinmemektedir. Geçtiğimiz mart ayında yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Eski İstanbul CHP Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar...

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Kadir Gökmen Öğüt, 28 Kasım 1959’da Çankırı Çerkeş’te doğdu. Babasının adı Naci, annesinin adı Meliha’dır.

Diş Hekimi olan Kadir Gökmen Öğüt, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini bitirdi. Serbest diş hekimi olarak çalıştı. 1990 yılında İstanbul Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, Başkan Vekilliği ve Başkanlığı yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy İlçe Başkanlığı ile birlikte partisinde değişik görevlerde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi 24. Dönem İstanbul 1. Bölge Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, CHP PM üyeliği görevi de yaptı.

24. Dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) üyesi oldu.

Orta düzeyde İngilizce bilen Öğüt, evli ve 1 çocuk babasıdır.