Eski İstanbul İl Başkanı Bayram Şenoacak, AK Parti MKYK listesinde!

AK Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı görevinde bulunan Bayram Şenocak'ın bu görevinin azlinin ardından MKYK üyeleri arasında yer alması vatandaşlar tarafından dikkat çekti.

Sosyal medya platformu Twitter'de gündem olan Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul 7. Olağan Kongresi'nde aday olmayacağını açıklamış, bunun üzerine İstanbul İl Başkanı olarak Osman Nuri Kabaktepe seçilmişti.

TWITTER'DE GÜNDEM OLDU

AK Parti ile yollarını ayırdığı düşünülen Şenocak'ın 7. Olağan Büyük Kongre'de seçilen MKYK üyeleri arasında yer alması ise dikkatlerden kaçmadı. 3 yıl boyunca İstanbul İl Başkanlığı görevinde bulunan Şenocak'ın yeniden AK Parti yönetiminde yer alması bazı partililerin tepkisini çekerken kimi partililer de Şenocak'ın Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olması gerektiğini savundu.

MYK LİSTESİ 17.00'DE BELLİ OLACAK

Saat 17.00'de belirlenecek MYK ile birlikte AK Parti'nin yönetiminde yer alacak isimler de netleşecek. MYK için 75 kişilik listeden 25 kişinin seçileceği biliniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deyişiyle 2023'ün manifestosu olan 7. Olağan Büyük Kongre'de açıklanan isimler, AK Parti'yi 2023 seçimlerine götürecek kadro olacak.