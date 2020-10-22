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  3. Eski İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün babası Naci Öğüt hayatını kaybetti

Eski İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün babası Naci Öğüt hayatını kaybetti

24. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla babası Naci Öğüt'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Eski İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün babası Naci Öğüt hayatını kaybetti

Çankırı Çerkeş asıllı Diş Hekimi ve 24. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili olan Kadir Gökmen Öğüt babasının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Çankırı’nın Çerkeş ilçesi asıllı 24. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 1. Bölge Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün babası Naci Öğüt yaşama veda etti. 2011-2015 tarihleri arasında milletvekilliği yapan Kadir Gökmen Öğüt’ün babası merhum Naci Öğüt, 22 Ekim 2020 Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Cumhuriyet Halk Partisi 24. Dönem İstanbul 1. Bölge Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt babasını kaybettiğini sosyal medya platformu Twitter'da kişisel hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Öğüt paylaşımında, “Sevgili babamı, her koşulda bizleri serin gölgesinde barındıran ulu çınarımızı kaybettik. Özlemin dinmeyecek baba… Sevgili babamızı, yarın (22 Ekim 2020) Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra, Karacaahmet Mezarlığı’nda sonsuzluğa uğurlayacağız. İlgisini esirgemeyen, soran tüm dostlara içten teşekkürlerimle…” ifadelerini kullandı.

NACİ ÖĞÜT KİMDİR?

Cumhuriyet Halk Partisi 24. Dönem İstanbul 1. Bölge Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün babası Naci Öğüt hakkında pek bilgi bulunmamaktadır. Cenazesi, 22 Ekim 2020 Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Geçtiğimiz aylarda koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisini kamuoyu ile paylaşan Kadir Gökmen Öğüt'ün babası Naci Öğüt'ün ölüm sebebi bilinmemektedir.

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Berna Akkaya
Editör


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