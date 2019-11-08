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  3. Eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ten "Dikkat" duyurusu: İran'dan büyük göç geliyor

Eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ten "Dikkat" duyurusu: İran'dan büyük göç geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen AK Parti eski İstanbul milletvekili Metin Külünk, sosyal medyada paylaştığı mesajında İran'dan gelen göçle ilgili, "Dikkat! Görünen köy klavuz istemez, büyük kriz 'geliyorum' diyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında siyaset yapan Metin Külünk, İran'dan gelen göçe ilişkin çarpıcı açıklamada bulundu. Metin Külünk, sosyal medyada "Dikkat. Türkiye kuzey doğudan gelecek göçe karşı ciddi şekilde hazırlanmalıdır. İkinci en büyük sınır komşumuz olan İran üzerinden gelebilecek dev göçe karşı kriz temelli çalışma yapılması ve tedbir alınması gerekmektedir. Görünen köy klavuz istemez, büyük kriz 'geliyorum' diyor" mesajını yayınladı.

08 Kasım 2019 Cuma 14:18

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