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Eski karısını ve kayınvalidesini canavarca katletti!

Antalya'da A.A. isimli bir erkek boşandığı eski eşini ve kadının annesini silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası bulunduğu yerden kaçan A.A. kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Eski karısını ve kayınvalidesini canavarca katletti!

Olay. Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yeni Mahallede bulunan Ahmet Aliağa Bulvarı'ndaki bir apartman binasında meydana geldi. A.A isimli erkek, boşandığı eski eşine ve kadının annesine belindeki silahı çıkararak defalarca ateş etti. Canavarca girişimi sonucu iki kadında hayatını kaybetti.

Eski karısını ve kayınvalidesini canavarca katletti!

ESKİ EŞİNİ VE KADININ ANNESİNE ATEŞ AÇTI

A.A isimli erkek, eski eşi olan ve Antalya'da annesiyle birlikte yaşayan Gülcan Kılınç'ın evine gitti. Eski eşler bir süre aralarında tartışmaya başladıktan sonra büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgaya Gülcan Kılınç'ın annesi de müdahale etti. O esnada gözü dönmüş eski eş, iki kadına da defalarca ateş açarak anne ve kızını katletti.

Eski karısını ve kayınvalidesini canavarca katletti!

Binadan gelen silah seslerini duyan apartman ve mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri Gülizar Kılınç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan anne Gülcan Kılınç da hastaneye götürüldüğü esnada ambulansta yaşamını yitirdi.

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