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  3. Eski kız arkadaşını bıçakladı; adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı !

Eski kız arkadaşını bıçakladı; adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı !

Samsun'da eski kız arkadaşını bıçakla yaralayan 44 yaşındaki H.P. isimli şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski kız arkadaşını bıçakladı; adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı !

Samsun'da eski kız arkadaşını bıçakla yaralayan şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 yaşındaki H.P. ile sokakta karşılaştığı 28 yaşındaki  eski kız arkadaşı S.O. aralarında "kıskançlık" meselesi yüzünden tartışma çaktı. H.P.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan S.O., yaralanarak hastanelik oldu. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan S.O. tedavi altına alındı.

Şüpheli H.P. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan H.P. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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