Eski kız arkadaşını darp eden şahıs adliyeye sevk edildi

Bursa'da eski kız arkadaşını darp eden şahsı gözaltına alan polis, emniyetteki işlemlerinin ardından zanlıyı adliyeye sevk etti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Eski kız arkadaşını darp eden şahıs adliyeye sevk edildi

Bursa'da eski kız arkadaşını darp eden şahsı gözaltına alan polis, emniyetteki işlemlerinin ardından zanlıyı adliyeye sevk etti.

İddiaya göre, Bursa'da 9 yıl önce tanıştığı erkek arkadaşının sözlü tacizlerine dayanamayan Sibel Kahraman (33) kendisiyle 1 yıl önce görüşmeme kararı aldı. Ancak bunu kabullenmeyen İ.Ş. (49), Kahraman'ı telefonla sürekli taciz etti. Telefon numarasını değiştiren Kahraman, İ.Ş.'den yine de kurtulamadı. Kadının çalıştığı iş yerine gelen İ.Ş. tacizlerine ve hakaretlerine devam etti. Yeni aldığı numarasına da ulaşan İ.Ş.'den ölüm tehditleri aldığını ifade eden Kahraman, birçok kez polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu söyledi.

Son yaşadığı olayda yüzü tanınmaz hale gelen Kahraman, hayatının tehlikede olduğu gerekçesiyle İ.Ş.'nin tutuklanması için darp raporu alıp yeniden şikayetçi oldu. 2014 yılında İ.Ş. ile tanıştığını ve son 1 yıldır taciz, hakaret ve şiddete maruz kaldığını belirten Kahraman, "Ben kendisiyle görüşmek istemediğimden itibaren iş yerimin ve evimin etrafında geziniyordu. Benim nerede olduğumu araştırıp bulunduğum yerlere geliyordu. İki kere kendisinden şikayetçi oldum. Fakat hiçbir sonuç alamadım. Bana sürekli cinsel içerikli mesajlar atıp tehditlerde bulunuyordu. Son yaşadığımız olayda, arkadaşlarımla oturuyorduk. Beni oradan zorla çıkartmak istedi. Dışarı çıktığımızda beni darp etti. Beni ve arkadaşlarımı öldürmekle tehdit etti. Sürekli "infazımı senin yüzünden yakacağım" diyor. Ölmekten korkuyorum ve şahsın tutuklanmasını talep istiyorum. Daha bana neler yapması bekleniyor" dedi.

Eski erkek arkadaşı tarafından darp edilen Kahraman'ın avukatı Semih Altın ise, "Müvekkilimi sürekli taciz ediyor, cinsel içerikli mesajlar gönderiyor. Müvekkilim bu mesajlara cevap vermeyince tacizleri artmaya başlıyor ve iş fiziksel şiddet noktasına kadar ilerliyor. Bu tarz insanların dışarıda gezmemesi ve tutuklanması gerekiyor. Çünkü bu tarz olaylar kadın cinayetlerine sebebiyet veriyor. Cezaların daha caydırıcı olması gerektiği kanaatindeyim. Eğer bu şahıs tutuklanmayıp serbest bırakılırsa telafisi mümkün olmayan sonuçlar mevcut. Bugün hastanede raporumuzu aldık. Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunacağız ve sanığın tutuklanmasını talep edeceğiz" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli İ.Ş., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eski kız arkadaşını darp eden şahıs adliyeye sevk edildi

Eski kız arkadaşını darp eden şahıs adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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