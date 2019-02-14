Eski Kocaeli Başsavcısı hakkında "iftira" davası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, başsavcı vekili ve savcı hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı olduklarına dair asılsız ihbar mektubu yazdırdığı iddiasıyla, eski Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı M.K. hakkında açılan tazminat davasının görülmesine başlandı.

Kocaeli 4. Asliye Hukuk Mahkemesindeki ilk duruşmaya, davacı Kocaeli Başsavcı Vekili E.Y. ve savcı S.T. ile davalı emekli Başsavcı M.K.'nin avukatları katıldı.

Söz verilen E.Y ve S.T'nin avukatı Şinasi Sarı, daha önceki yazılı beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Bizce HSK'da yapılacak soruşturma dosyasının sonucunun beklenmesine gerek yoktur. Zira eylemi gerçekleştiren kişi, mahkemenizde tanık olarak dinlenilmiş, ceza mahkemesinde de sanık olarak yargılanmış ve ceza almıştı. Ceza dosyasında bulunan notlarda davalının beyanları nazara alındığında eylemlerin davalı tarafından gerçekleştirildiği sabittir." diye konuştu.

Sarı, bu nedenle davanın kabulüne, FETÖ ile irtibatlı olduklarına dair müvekkilleri hakkında asılsız ihbar mektubu yazdırdığı iddiasıyla M.K'dan ellişer bin lira manevi tazminatın, suç tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle tahsiline karar verilmesini talep etti.

Davalı avukatı Ertuğrul Gazi Akyıldız da daha önceki yazılı beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, "Dinlenilen tanık F.G'nin beyanları davacıların manevi tazminat şartlarına haiz olduklarını söylemek mümkün değildir. Davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Mahkeme başkanı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanlığı'na yazı yazılarak, davalı M.K. hakkında başlatılan soruşturma dosyasının ne aşamada olduğunun sorulmasına karar vererek, duruşmayı 9 Nisan'a ertelendi

Kaynak: AA