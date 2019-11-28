Eski Kocaeli cumhuriyet başsavcısı hakkındaki tazminat davasına devam edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, başsavcıvekili ve savcı hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı olduklarına dair asılsız ihbar mektubu yazdırdığı iddiasıyla eski Kocaeli cumhuriyet başsavcısı hakkında açılan tazminat davasının görülmesine devam edildi.



Kocaeli 4. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davacı Kocaeli Başsavcıvekili Erdal Yücel ve savcı Serhat Tütüncü ile davalı emekli başsavcı Mustafa Küçük'ün avukatları katıldı.

Mahkemece davalı Küçük hakkında başlatılan soruşturma dosyasının ne aşamada olduğuna dair Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Sekreterliğine gönderilen yazıya gelen cevapta, söz konusu dosyanın disiplin kuruluna gönderildiğinin belirtildiği ifade edildi.

Söz verilen davalı Yücel ve Tütüncü'nün avukatı Şinasi Sarı, daha önceki yazılı ve sözlü beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "HSK'den istenilen dosya, hükme etkili değildir. İddialarımız, gelen dosyalar ve dinlenen tanıkların beyanlarıyla sabit olmuştur. Davamızın kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Davalı avukatı Ertuğrul Gazi Akyıldız da daha önceki yazılı beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, "Manevi tazminat şartları somut olayda oluşmamıştır. Davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Mahkeme Başkanı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi Disiplin Bürosuna yazı yazılarak, davalı Küçük hakkında yapılan soruşturma sonucu düzenlenen raporun istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA