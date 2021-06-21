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  3. Eski Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez kimdir? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli?

Eski Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez kimdir? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli?

Eski Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez'in hayatını kaybettiği ifade edildi. Bunun üzerine Eski Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez kimdir? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli? sorularının yanıtları internet arama motorlarında araştırılıyor.

Eski Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez kimdir? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli?

Eski Kartepe Belediye Başkanı ve Kocaelispor Kulübü Başkanı olan Hüseyin Üzülmez'den acı haber geldi. Kocaelispor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada," Eski başkanımız Hüseyin Üzülmez'i maalesef kaybettik. Başkanımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Camiamıza başsağlığı diliyoruz. Şampiyon takımın şampiyon Başkanı, bu şehir seni unutmayacak!" ifadelerine yer verildi. Bu açıklamanın ardından Eski Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez kimdir? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli? sorularının yanıtları merak konusu oldu.

Eski Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez kimdir? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli?

HÜSEYİN ÜZÜLMEZ KİMDİR? NERELİ?

Hüseyin Üzülmez, 23 Aralık 1965 tarihinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde  Arslanbey Mahallesi'nde  dünyaya geldi. Ortaokulu eğitimi Suadiye'de, liseyi de İzmit'te tamamlayan Üzülmez, üniversite eğitimini ise Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde1986 yılında bitirdi.

1992-1998 yılları arasında oto yedek parça ticareti yaptıktan sonra  çeşitli otomotiv şirketlerinde üst düzey yöneticilik yaptı. Daha sonra 2004-2006 yılları arasında Kocaleispor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Mali Asbaşkan olarak görev yaptı. Birçok dernek sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. 2009 Mart - 2014 Mart döneminde İzmit Belediyesi’nde 5 yıl süre ile başkan yardımcılığı görevi yaptı.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den Kartepe Belediye Başkanı seçildi. Üzülmez bu görevini 2014-2019 yılları arasında yürüttükten sonra partisi tarafından aday gösterilmedi.

14 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilen Kocaelispor Kulübü Başkanlığı seçiminde görevi Bahri Yavuz’dan devralmıştı. Üzülmez, rahatsızlığından dolayı başkanlık görevini yönetimin kurulunda bulunan Engin Koyun’a bıraktı. İş insanı evli ve 2 kız çocuğu babasıydı.

Eski Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez kimdir? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli?

HÜSEYİN ÜZÜLMEZ ÖLDÜ MÜ?  KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Hüseyin Üzülmez, pankras kanseriyle mücadele ediyordu. İstanbul'da özel bir hastanede hastalığıyla ilgili tedavi görürken dün akşam saatlerinde fenalaştı, ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen  56 yaşında hayatını kaybetti. 

HÜSEYİN ÜZÜLMEZ CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Hüseyin Üzülmez’in cenazesi, yarın Kartepe Arslanbey Şefkatiye Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek.

Tayfun Altuntaş
Editör
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