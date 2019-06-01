Eski kocası tarafından başından vurulan kadın, kalp masajı ile hayata döndürüldü (2) - Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürlerine;

'Eski kocası tarafından başından vurularak öldürüldü" başlıklı haberimizi, vurulan Esra Çumak'ın hastanede müdahale ile hayata döndürüldüğü bilgisi üzerine iptal ederek, yeniden geçiyoruz.

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YENİDEN

ADAPAZARI'nda, kuaförde çalışan Esra Çumak (32), hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Cesur K. tarafından başından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan ve duran kalbi kalp masajı ile çalıştırılarak hayata döndürülen Çumak'ın, yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam ediliyor.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Çark Caddesi'ndeki apartmanda bulunan kuaförde meydana geldi. Daha önce çalıştığı kuaföre bayramda yaşanan yoğunluk nedeniyle yardım etmek için giden Esra Çumak, yanına gelen ikinci evliliğini yaptığı eski eşi Cesur K. ile tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Cesur K. yanında getirdiği tabancasını çıkartarak, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Esra Çumak'a ateş etti. Cesur K.'nin tabancasından çıkan kurşunların baş, göğüs ve karın bölgesine isabet ettiği Esra Çumak, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Kuafördekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Çumak'ın hayati fonksiyonlarının durduğu belirlendi. Kalbi duran Esra Çumak, 112 Acil ekibi tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahale ile hayata döndürülen Esra Çumak'ın baş, göğüs ve karın bölgesindeki kurşunlar çıkarıldı. Esra Çumak Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi sürdürülüyor.

Şüpheli Cesur K., olay yerine gelen polis tarafından yakalandı. Cesur K. bina girişinde alınan güvenlik önleminin ardından çıkartılarak polis aracına bindirildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Esra Çumak'ın ilk evliliğinden 2 çocuğu olduğu, 2'nci evliliğini yaptığı Cesur K. ile bir süre önce ayrıldığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Çeşitli suçlardan sabıkası olan Cesur K.'nin gece kulüplerinde korumalık yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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DHA