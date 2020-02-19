Eski komiser yardımcısına, 'sınavda usulsüzlük' iddiasıyla gözaltı (2)
Bolu'da, eski komiser yardımcısı T.Ü., 2009'daki komiser yardımcılığı sınavında soruları önceden alıp, usulsüzlük yaptığı iddiasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Bolu'da, eski komiser yardımcısı T.Ü., 2009'daki komiser yardımcılığı sınavında soruları önceden alıp, usulsüzlük yaptığı iddiasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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