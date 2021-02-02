15 Temmuz hain darbe girişimi kapsamında yargılanan ve 20 yıla kadar hapis cezası istenen eski Korgeneral Abdullah Barutcu hakkında karar verildi. Bunun üzerine internet kullanıcıları arama motorlarında Eski Korgeneral Abdullah Barutcu kimdir? Cezası ne? | Abdullah Barutcu suçu ne? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

ESKİ KORGENERAL ABDULLAH BARUTCU KİMDİR?

Doğum tarihi hakkında bilgi bulunmayan Abdullah Barutcu, Kara Harp Okulu'nu bitirdi. Daha sonra Kara Harp Akademisi'ni bitirerek kurmay oldu. Çeşitli birliklerde görev yaptı.

Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Eğirdir Dağ Komando Okulu ve 2009'da tümgeneralliğe terfi ederek, Özel Kuvvetler Komutanlığı görevlerinde bulundu. 30 Ağustos 2013 tarihinden itibaren korgeneralliğe terfi etti ve akabinde, 2013 yılında korgeneralliğe terfi etti. Bu terfisinin ardından Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na atandı.

İyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip Barutcu, 2016 yılında yaşanan hain darbe girişimi sonrası tutuklandı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi.

ESKİ KORGENERAL ABDULLAH BARUTCU SUÇU NE? CEZASI NE?

Tutuklu olarak yargılandı, hakkında darbe girişimi sırasında herhangi bir çatışma yaşanmayan, o sırada görevli olduğu Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'ndaki (EDOK) görevinin başına giderek, kendisine bağlı okul ve birlikleri darbeye karşı yönlendirmediği ve 16 Temmuz sabahına kadar lojmandaki kapıcı dairesinde saklandığı iddia edildi.

2017 yılında Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 15 Temmuz EDOK davasında mahkeme, Korgeneral Barutcu'nun tahliyesine karar verdi.

Devam eden dava sürecinde ise, eski Korgeneral Abdullah Barutcu, 2 Şubat 2021 tarihinde "darbe teşebbüsüne yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.