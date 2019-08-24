Eski Köye Yeni Adet filminin konusu nedir? Oyunuları kimler? Nerede çekildi?

Eski Köye Yeni Adet filmi bu akşam televizyon ekranlarında oynuyor. Bundan dolayı internette araştırılmaya başlandı. Peki Eski Köye Yeni Adet filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Bugün hangi kanalda? Kaç yılında çekildi? Nerede çekildi? Tüm merak edilenler haberimizde.

ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yıl 1990… Köye gelen sağlık ekipleri, en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Köy halkının yapılan işlemle ilgili fikirleri yoktur. Sağlık ekipleri gittikten sonra bir araya toplanan erkekler, kadınlara yapılan işlemle ilgili akıl yürütmeye başlar. Ortaya birçok fikir atılır ve en sonunda spiralin bir mikrofon olduğuna kanaat getirilir. Devletin gözünün üzerlerinde olduğunu düşünen köy halkı, mikrofonlar sayesinde dinlendiklerini düşünür. Başlarına iş açmamak için tetikle olan ahali, kadınların yanında siyasi hiçbir şeyden bahsetmemeye, onlara kibar davranmaya başlar. Durumdan yararlanıp devletten takdir görmek isteyenlerse kadınlardaki mikrofona hazır ola geçerek "Vatan Sana Canım Feda" diye bağırırlar. Yaşanan birbirinden komik durumlar, köyde tüm dengelerin alt üst olmasına neden olur.

Ferit Karahan ile Gülistan Acet'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Karahan ve Acet kaleme alıyor. Oyuncu kadrosunda Bülent Emrah Parlak, Füsun Demirel, Nail Kırmızıgül, Haki Biçici, Burcu Gönder Parlak, Gülhan Tekin, Meltem Yılmazkaya gibi isimlerin yer aldığı filmin müzikleri ise Tuna Hizmetli’ye ait.

ESKİ KÖYE YENİ ADET NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri İstanbul’da tamamlanan Eski Köye Yeni Adet filmi çekimlerinin büyük bir bölümünü Assos‘ta gerçekleştirdi.

ESKİ KÖYE YENİ ADET OYUNCULARI KİMLERDİR?

BKM Mutfak'tan tanıdığımız ve Çok Güzel Hareketler Bunlar kadrosunda yer alan Bülent Emrah Parlak ile eşi Burcu Gönder Parlak, Eski Köye Yeni Adet filminin başrollerinde yer alıyor. Bu ikilinin yanı sıra filmde yine BKM'den tanıdığımız Nail Kırmızıgül, Füsun Demirel, Haki Biçici, Gülhan Tekin ve Meltem Yılmazkaya Osman Akça gibi isimler de oyuncu olarak yer alıyor.

ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİ HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Eski Köye Yeni Adet filmi TV 8 kanalında ve saat 20:00'de

BÜLENT EMRAH PARLAK KİMDİR?

Bülent Emrah Parlak 08.05.1979 yılında İstanbul'da doğmuştur.

Kendisi aslen Elazığ Karakoçanlı fakat çocukluğunun bir kısmı Ankara da geçmiştir.

2002 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümündeki eğitimini yarım bırakıp Haliç Üniversitesi Konservatuvar Fakültesi Tiyatro bölümünü bitirdi.

2004 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye oyuncularına katıldı.

2005-2006 yıllarında BKM Mutfak'ta sahnelenen "Sizinkiler" adlı çocuk oyununda rol aldı.

Filmografisi:

Tatlım Tatlım (2017)

Familya (2016)

Git Başımdan (2015)

Ankara'nın Dikmen'i (2014)

Böyle Bitmesin (2014) Konuk Oyuncu

Bir Yastıkta (2013)

Mutlu Aile Defteri (2013)

İnsanlar Alemi (2012) Konuk Oyuncu

Aşağı Yukarı Yemişliler (2011)

Çok Filim Hareketler Bunlar (2010)

Neşeli Hayat (2009)

Çok Güzel Hareketler Bunlar (2008-2011)

Gönül Salıncağı (2007)

Mavi Gözlü Dev (2007)

Bir Demet Tiyatro (2006)

Organize İşler (2006)

Hırsız Polis (2005-2006)

Kapıları Açmak (2005)

Ruhun Labirentleri (2004)

Sahra (2004)

Kurtlar Vadisi (2004)