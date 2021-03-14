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Eski manken Karahan Çantay son yolculuğuna uğurlandı!

Tayland'da motosiklet kazası sonucu hayatını kaybeden eski manken Karahan Çantay bugün Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Eski manken Karahan Çantay son yolculuğuna uğurlandı! 118

Eski manken ve oyuncu Karahan Çantay, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.