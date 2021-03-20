Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında, neden öldü?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, ESKİ MHK Başkanı Bülent Yavuz'un hayatını kaybettiği duyuruldu. Bülent Yavuz için 20 ve 21 Mart tarihlerinde oynanacak olan maçlarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak.

BÜLENT YAVUZ KİMDİR? NERELİDİR?

Bülent Yavuz, 1950 yılında Siirt'te dünyaya gelmiştir. Eski Türk futbol hakemi, spor yazarı ve emekli askerdir. Türkiye Süper Lig'inde 8 sezon boyunca 83 maç yönetmiştir.

T.C. Silahlı Kuvvetler Komutanlığından Kıdemli Albay iken emekli oldu. 1980 yılında hakem olan Bülent Yavuz, 1990 yılında ise FIFA kokartını aldı. 1995 yılında yaş haddi sebebiyle hakemliği bırakan Yavuz, 1997 yılında Merkez Hakem Kurulu Eğitim Başkanlığına seçildi. 1995 yılında Merkez Hakem Kurulu Eğitim Başkanlığı'na ek olarak genel sekreterlik görevinde bulundu. 2000 ve 2005 yılları arasında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yaptı.

KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Bülent Yavuz, 70 yaşında hayatını kaybetti. Yavuz'un ölüm nedenine ilişkin bir açıklamada bulunulmadı.