Eski Milletvekili Aydın’dan AK Parti’li Yılmaz’a destek

Saadet Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı ve 20. Dönem Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın "Ruz-ı mahşerde yine sizin berat belgelerinizden biri olacaktır" sözlerinin çarpıtıldığını söyleyerek, Yılmaz'a destek verdi.

AK Parti Sivas Milletvekili Yılmaz, partisinin Sivas Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, "İnanıyorum ki Hilmi Bey'e vereceğiniz destek, yarın ruz-ı mahşerde yine sizin berat belgelerinizden biri olacaktır diye düşünüyorum" demişti. Yılmaz'ın bu sözlerine bazı kesimler tepki gösterirken, Saadet Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı ve 20. Dönem Zonguldak Milletvekili Aydın'dan Yılmaz'a destek geldi. Yılmaz'a yönelik haksız eleştiri ve yorumlar yapıldığını belirten Aydın, "Önce sözle ilgili iki hususu ifade etmek istiyoruz. Biz Müslüman bir toplumuz ve ahiret inancımız, hesapların yeniden görüleceğine inancımız tamdır. Kılıçdaroğlu, her konuşmasında kul hakkı yemediklerini ifade etmektedir. Yani bu "biz cennete gideceğiz" demektir. Bu başkaları cehenneme gidecek anlamına gelmez. Ben de inanıyorum ki oy vermek büyük sorumluluktur ve hesabı vardır" ifadelerini kullandı.

Zilzal Suresi'nden örnek veren ve surede "Kim zerre miktar iyilik veya kötülük işlemişse karşılığını mutlaka görecektir" denildiğini anımsatan Aydın, şunları kaydetti:

"Ahirette karşılık cennet-cehennemdir. İyilik ve kötülüğe vesile olmak da vebaldir. "Ezanı kaldıracağım" diyen adama oy verirsen ve bu olursa sen de cehennemi boylarsın. Kim ezan susmasın hassasiyetiyle oy verirse elbette ki ezan okundukça sevap kazanır. Yılmaz da bunu hatırlatmış hatırlatmanın içinde de cennetten belge kelimesi yoktur ve tamamen bu dünyada yaptığımız her şeyin karşılığı vardır ve özellikle de siyasi sorumluluğun ağırlığının fazla olduğu ve bununda gereğinin emanetin ehline verilmesi ikazıdır. Açıklamasında iyi niyetli normal bir insanın rahatsız olabileceği tek harf bile yoktur. Ancak bu hatırlatma alçakça bir yaklaşımla, "cennetten yer belgesi dağıtıyor" diye çevrilerek bir suikast silahına çevrilip kendisine yaylım ateşi yapılıyor. Suyun yapısındaki molekül yapısını değiştirip bir molekül hidrojen fazla koyarsanız su asit olur ve yakar. Tabi asıl mesele silah sesini duyan bazı gafiller ve de sinsi hesabı olanlar veya onların silahşörleri sıkıyor."

Yılmaz'ın gelmiş olduğu bütün görevlerde başarılı olduğunu belirten Aydın, "Savunma Bakanlığı döneminde özellikle bu gün TEİ, TAİ'deki sıçramanın arkasında, ASELSAN, Havelsan, Roketsan gibi kuruluşların devleşmesinin temelinde onun yaptığı düzenlemeler tayinler vardır. Milli Eğitim Bakanlığı döneminde gençliği aileleri TEOG belasından başarılı bir yöntem ve yönetimle kurtaran odur. Adı hiçbir şaibeye karışmamıştır. Turizm müsteşarı iken görevli gittiği İspanya'da kaldığı otelin parasını ödemek isteyen elçiliğe "hayır biz onun için harcırah alıyoruz" deyip cebinden ödemiştir. "Biz neler gördük neler" diyen bir kamu sosyal tesis sorumlusu, "İsmet Yılmaz Meclis Başkanı iken içtiği çayın parası için şahsi kredi kartını gönderdi, kamudan bir yudum su bile içmedi" demiştir. Ben bunları ilgililerinden bizzat duyduğum için buraya aldım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA