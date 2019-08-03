Eski milletvekili Gündoğan, hayatını kaybetti

ESKİ Tunceli Milletvekili Bekir Gündoğan (71), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tunceli'den 1999 yılında 21'nci dönem bağımsız milletvekili seçilen ve daha sonra Demokratik Sol Parti'ye katılan eski milletvekili Bekir Gündoğan, bir süredir kanser tedavisi gördüğü İstanbul'daki hastanede hayatını kaybetti. Gündoğan, Pazartesi günü Tunceli Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

DHA