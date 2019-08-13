Eski Milletvekili Zeydan için mevlit okutuldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eski milletvekili Mustafa Zeydan için ölümünün 8. Yılı nedeniyle mevlit okutuldu.

İlçede 5 buçuk dönem belediye başkalığı ve ardından 3 dönemde milletvekili yapan Mustafa Zeydan'ın ölümünün 8. Yılında iş adamı oğlu Teoman Zeydan tarafından Mustafa Zeydan Camisi'nde mevlit okutuldu.

Mevlide, Yüksekova Tümen Komutanı Metin Toker, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyucu, İlçe Müftüsü Şakir Şahin, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, kanaat önderleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Okunan dualardan sonra mevlit yemeğiyle program son buldu.

Kaynak: İHA