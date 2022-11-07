Eski milli atletimiz Turhan Göker'den acı haber! 92 yaşında hayatını kaybetti
1950'li yıllarda olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden eski milli atlet Turhan Göker, 92 yaşında hayatını kaybetti.
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