Eski milli atletimiz Turhan Göker'den acı haber! 92 yaşında hayatını kaybetti

Türkiye'de 1950'li yıllarda en iyi atletlerden biri olarak gösterilen Turhan Göker, 92 yaşında hayatını kaybetti.

1930 doğumlu eski milli sporcu, 1 mil, bin 500 ve 800 metrede birer kez Türkiye rekoru kırmış, 1949'da 800 metrede, 1955'te bin 500 metrede, 1956'da ise 3 bin metre su engellide Türkiye şampiyonu olmuştu.1952 Helsinki Olimpiyat Oyunları’nda milli formayı giyerek 800 metre ve bin 500 metrede yarışan Göker aktif sporculuk hayatını 1957’de sonlandırmıştı.

Türkiye Atletizm Federasyonu’nda (TAF) farklı dönemlerde yönetimlerde yer alan Turhan Göker’in Uluslararası Atletizm İstatistikçileri Birliği (ATFS) üyesi olarak Türk atletizminin şeref listelerini hazırladığı kaydedildi.

İstanbul'da 92 yaşında hayatını kaybeden eski atletin cenaze namazının yarın İstanbul’da Erenköy Galippaşa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacağı aktarıldı.