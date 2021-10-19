Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Öldü mü, neden öldü? İşte Prof. Dr. Orhan Oğuz'un biyografisi

Son dakika haberlerine göre, Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz'un hayatını kaybettiği öğrenildi. Çıkan haberler sonucu vatandaşlar, Prof. Dr. Orhan Oğuz'un kim olduğunu, nereli ve kaç yaşında olduğunu merak ettiği kadar, ölüm nedenini de araştırmaya başladı. Peki, Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Prof. Dr. Orhan Oğuz öldü mü, neden öldü? İşte Prof. Dr. Orhan Oğuz'un biyografisi...

ESKİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI PROF. DR. ORHAN OĞUZ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Prof. Dr. Orhan Oğuz, 1923 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. 97 yaşındadır. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Eskişehir'de yerde tamamlayan Oğuz, İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulunu bitirdi. 1948-51 yılları arasında Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesinde doktora yaptı. Türkiye'ye dönüşünde, öğretim üyesi olduğu İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde 1957 tarihine kadar Doçentlik görevini üstlendi.

1951-55 yılları arasında Afganistan’ın Kâbil Üniversitesinde dersler verdi. Daha sonra İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine geçti ve Profesörlük unvanına sahip oldu. 1958-69 yıllarında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile Osmangazi Üniversitesinin kuruluş çalışmalarına katıldı ve burada kurucu başkan olarak görev yaptı.

Orhan Oğuz, 1965 genel seçimlerinde Adalet Partisi (AP) listesinden Eskişehir Milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. III. Süleyman Demirel Hükümetinde Milli Eğitim Bakanı (6.3.1970-26.3.1971) olarak görev aldı. 1978’de İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Başkanlığına seçildi. 1982’de bu akademinin Marmara Üniversitesine dönüştürülmesinden sonra rektörlüğe getirildi. Son olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı görevinde bulundu. Mesleği ile ilgili eserleri yanı sıra anılarını kitap olarak yayımladı. Eskişehir'de bir Anadolu lisesine adı verilmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

BAŞLICA ESERLERİ

Türkiye’de Zirai Reformlar (1950), Beynelmilel Ticaret (1955), Genel İktisat Teorisi (1968), Avrupa Ekonomik Topluluğu (1966), 80 Yıl Cumhuriyet’e Yaşıt Bir Hayat (2004).

PROF. DR. ORHAN OĞUZ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Prof. Dr. Orhan Oğuz 97 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeninin doğal sebeplerden olduğu bilinmektedir.

Oğuz için düzenlenecek cenaze töreni, yarın, saat 13.00’te, Marmara Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek Törenin ardından Prof. Dr. Oğuz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde, ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılınacak.