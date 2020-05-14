Eski Milli Savunma Bakanı Işık: "Türkiye stratejik olarak NATO ittifakının parçasıdır"

WASHINGTON (AA) - AK Parti Kocaeli Milletvekili ve eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin başta Rusya olmak üzere tüm komşularıyla iyi ilişkiler içinde bulunmaya gayret ettiğini belirterek, "Türkiye stratejik olarak NATO ittifakının bir parçasıdır ve öyle kalacaktır." dedi.

Türk Miras Vakfı (THO) tarafından düzenlenen online panele katılan Işık, Türk-Amerikan ilişkilerini ve Türkiye'nin NATO ittifakındaki rolünü değerlendirdi.

Eski bakan Işık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde NATO'nun yeni duruma hızlı bir şekilde adapte olduğunu ve Türkiye'nin de salgınla ilgili çok yerinde ve hızlı adımlar attığını ifade etti.

Salgın sürecinde Türkiye'nin birçok ülkeye tıbbi malzeme yardımı gönderdiğini hatırlatan Işık, "Örneğin Türkiye, dayanışmasını göstermek için ABD ve İngiltere dahil birçok ülkeye tıbbi yardım malzemesi göndermiştir." dedi.

Işık, Türkiye'nin tüm komşularıyla iyi ilişkiler içinde olmaya çalıştığını vurgulayarak, "Tarihi arka plana bakarsanız Türkiye o günkü koşullarda Batı ittifakında olmayı seçmiştir. Türkiye'nin Rusya ile ekonomik ilişkileri stratejik ittifak anlamına gelmez. Türkiye stratejik olarak NATO ittifakının bir parçasıdır ve öyle kalacaktır." değerlendirmesini yaptı.



NATO için en büyük tehditlerin terör örgütlerinden ve onların siber saldırılarından geldiğini anlatan Işık, NATO'nun her tür tehdide karşı dayanışma içinde olduğunu belirtti.

- "Uluslararası toplum Esed üzerinde daha fazla baskı kurmalı"



Işık, uluslararası toplumun, Beşşar Esed üzerinde daha fazla baskı kurması ve Afganistan'da siyasi çözüm için tüm adımların kararlılıkla atılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin S-400 alımı konusunda da görüşlerini aktaran Işık, "O günkü koşullarda bu bizim için son seçenekti. ABD bu süreçte önce sessiz kaldı. Sonrasında ABD bu konuda Türkiye'yi tehdit etmeye başladı. Bu adil bir tavır değildi. Fakat her şeyin ardından ben Türk-Amerikan ilişkilerine optimist bakıyorum. Türkiye ile ABD bu sorunları çözebilecek kabiliyettedir." şeklinde konuştu.





Kaynak: AA