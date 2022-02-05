Basketbolcular koronavirüsü yenemedi, Federasyon "oynayın" diyerek sporcu sağlığını hiçe saydı! Galatasaray takımı pozitif sporcular ile oynayacak!!Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Şubat Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?Eski milli sporcu Derya Büyükuncu'dan skandal paylaşım! Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında rezil ifadeler kullandı!Koronavirüs geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Hadi İnşallah" dedi! Çalıştığı gazete anında işine son verdi!Ofset Baskı Birim Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıHezen ne demek, TDK'ya göre Hezen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Isparta'da okullar tatil mi? Isparta'da yüz yüze eğitime kaç gün ara verildi?Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kadrosu belli oldu! Yıldız orta saha kadroda yok!Son dakika! Isparta'da yüz yüze eğitime 5 gün ara verildi!5 Şubat Sayısal Loto sonuçları | 5 Şubat 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Eski milli sporcu Derya Büyükuncu'dan skandal paylaşım! Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında rezil ifadeler kullandı!

Eski milli sporcu Derya Büyükuncu'dan skandal paylaşım! Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında rezil ifadeler kullandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşinin koronavirüse yakalanmasının ardından eski milli yüzücü Derya Büyükuncu skandal bir paylaşım yaptı.

Eski milli sporcu Derya Büyükuncu'dan skandal paylaşım! Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında rezil ifadeler kullandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün eşiyle birlikte yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve Omicron varyantına yakalandıklarını duyurmuştu. Bunun ardından binlerce kişiden geçmiş olsun mesajı yayımlanırken eski milli yüzücü Derya Büyükuncu skandal bir paylaşıma imza attı. Sosyal medya hesabından helva fotoğrafı paylaşan Büyükuncu, "20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" dedi.

"HELVA YAPMAYA BAŞLADIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastalığa yakalandığını duyurmasının ardından Twitter'da #koronavirüs ve #helva hashtagleri gündem oldu. Derya Büyükuncu da yaptığı paylaşımda "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" ifadelerini kullandı.

Eski milli sporcu Derya Büyükuncu'dan skandal paylaşım! Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında rezil ifadeler kullandı!

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ

Kendisine gelen tepkiler sonucunda bir paylaşım daha yapan Büyükuncu, "Helva dedik, ne kadar da büyük bir kitle o insan!! için üstüne alındı. Allah kimseyi başkasının önünde eğilecek, kula kulluk edecek, karşısında el pençe divan duracak kadar karaktersiz, korkak yapmasın. Amin!!!" diyerek pişkinliğini sürdürdü.

Eski milli sporcu Derya Büyükuncu'dan skandal paylaşım! Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında rezil ifadeler kullandı!

TYF BAŞKANI ERKAN YALÇIN'DAN TEPKİ

Bu paylaşımların üzerine Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşi Sayın Emine Erdoğan'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamalarının ardından, Derya Büyükuncu'nun kendi sosyal medya hesabı üzerinden yapmış bulunduğu paylaşım, spor ahlakına ve sportmenliğe aykırıdır." ifadelerini kullanan Yalçın, "Derya Büyükuncu'nun söz konusu söylemleri ile halkı kin ve nefrete sürükleme amacı taşıyan bu vahim paylaşımları ne spor ahlakına, ne insanlığa, ne de hangi siyasi görüşten olursa olsun bu kadim coğrafyanın örf ve geleneğine yakışmamaktadır. Bu vahim söylemleri nedeniyle şahsım ve başkanı olduğum Türkiye Yüzme Federasyonu adına kendisini şiddetle kınıyoruz.." sözleriyle Derya Büyükuncu'yu kınadı.

Eski milli sporcu Derya Büyükuncu'dan skandal paylaşım! Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında rezil ifadeler kullandı!

Yalçın, bu ifadeler sonucunda Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından hakkında gerekli bütün hukuki işlemler başlatıldığını da açıklamasına ekledi.

Derya Büyükuncu daha Survivor Türkiye programına da katılarak şampiyonluk yaşamıştı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT