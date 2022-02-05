Eski milli sporcu Derya Büyükuncu'dan skandal paylaşım! Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında rezil ifadeler kullandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün eşiyle birlikte yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve Omicron varyantına yakalandıklarını duyurmuştu. Bunun ardından binlerce kişiden geçmiş olsun mesajı yayımlanırken eski milli yüzücü Derya Büyükuncu skandal bir paylaşıma imza attı. Sosyal medya hesabından helva fotoğrafı paylaşan Büyükuncu, "20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" dedi.

"HELVA YAPMAYA BAŞLADIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastalığa yakalandığını duyurmasının ardından Twitter'da #koronavirüs ve #helva hashtagleri gündem oldu. Derya Büyükuncu da yaptığı paylaşımda "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" ifadelerini kullandı.

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ

Kendisine gelen tepkiler sonucunda bir paylaşım daha yapan Büyükuncu, "Helva dedik, ne kadar da büyük bir kitle o insan!! için üstüne alındı. Allah kimseyi başkasının önünde eğilecek, kula kulluk edecek, karşısında el pençe divan duracak kadar karaktersiz, korkak yapmasın. Amin!!!" diyerek pişkinliğini sürdürdü.

TYF BAŞKANI ERKAN YALÇIN'DAN TEPKİ

Bu paylaşımların üzerine Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşi Sayın Emine Erdoğan'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamalarının ardından, Derya Büyükuncu'nun kendi sosyal medya hesabı üzerinden yapmış bulunduğu paylaşım, spor ahlakına ve sportmenliğe aykırıdır." ifadelerini kullanan Yalçın, "Derya Büyükuncu'nun söz konusu söylemleri ile halkı kin ve nefrete sürükleme amacı taşıyan bu vahim paylaşımları ne spor ahlakına, ne insanlığa, ne de hangi siyasi görüşten olursa olsun bu kadim coğrafyanın örf ve geleneğine yakışmamaktadır. Bu vahim söylemleri nedeniyle şahsım ve başkanı olduğum Türkiye Yüzme Federasyonu adına kendisini şiddetle kınıyoruz.." sözleriyle Derya Büyükuncu'yu kınadı.

Yalçın, bu ifadeler sonucunda Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından hakkında gerekli bütün hukuki işlemler başlatıldığını da açıklamasına ekledi.

Derya Büyükuncu daha Survivor Türkiye programına da katılarak şampiyonluk yaşamıştı.