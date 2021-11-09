Eski milli sporcu Suat Akyol intihar etti!

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görev sürdürürken vücut geliştirme sporunu yaparak birincilik ödülüne layık görülen eski milli takım sporcusu Suat Akyol, Antalya falezlerinden atlayarak canına kıydı. Edinilen bilgiye göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Akyol, bir dönem Antalya Polis Spor Gücü Kulübü’nün de aktif sporcu olarak görev almıştı.

ANTALYA FALEZLERİNDEN ATLADI

Uzun yıllardır vücut geliştirme sporu ile ilgilenen Suat Akyol, 8 Kasım 2021 (bugün) Antalya falezlerinden kendini atarak hayatını sonlandırdı. Suat Akyol'un cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından cenazesi Ankara’ya defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. İntihar sebebi henüz bilinmeyen Akyol’un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu tarafından 4-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri’nde yarışan Suat Akyol, 234 sporcu arasında klasik vücut geliştirme büyük erkekler 1,71 dalında birinci olmuştu.