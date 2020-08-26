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  3. Eski muhtara meydan dayağı! Tekmeler, yumruklar havada uçuştu

Eski muhtara meydan dayağı! Tekmeler, yumruklar havada uçuştu

Erzurum'da bir köyün eski muhtarı aralarında husumet bulunan bir grubun saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların güçlükle ayırdığı kavga, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kavganın ardından polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.

 Erzurum’un Palandöken ilçesinde gerçekleşen olayda Toparlak köyü eski muhtarı R.Ö., husumetli olduğu bir grup tarafından pazar ortasında darp edildi. Çevredekilerin müdahale ettiği linç girişiminde muhtar saldıranlardan canını zor kurtardı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.

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26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:40
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