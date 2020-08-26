Eski muhtara meydan dayağı! Tekmeler, yumruklar havada uçuştu

Erzurum'da bir köyün eski muhtarı aralarında husumet bulunan bir grubun saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların güçlükle ayırdığı kavga, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kavganın ardından polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.