Eski nişanlı vahşeti! 1,5 yıl önce ayrıldığı nişanlısına kezzapla saldırdı, ifadesi ile kan dondurdu! "Ona zarar vermek istedim"

Olay 19 Haziran 17:30 sıralarında yaşandı. Sabit Türk adlı şahıs, 1,5 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Merve Küçüktekin'in yaşadığı eve kendini tesisatçı olarak tanıtarak girdi. Merve Küçüktekin ile yaşadıkları tartışma sonrası öfkelenen Sabit Türk, çantasında taşıdığı kimyasal maddeyi, genç kadının yüzüne fırlattı. Ağır yaralanan Küçüktekin, hastanede tedavi görüyor.

"ONA ZARAR VERMEK İSTEDİM"

Göz altına alınan Sabit Türk verdiği ifadede, "17.30 sırasında Merve'nin evine gittim ve 'Yeniden barışalım' dedim. 'Senin erkekliğine tüküreyim' diyerek beni aşağıladı. Gururuma yediremediğim için o an çantamdaki pet şişeyi alıp, içindeki kimyasal maddeyi yüzüne doğru fırlattım. Bir anlık sinir ile öfkeme yenilip ona zarar vermek istedim. Kelimeler ile yapamadığımı kimyasal madde ile yapmak istedim. Öldürmek gibi bir kastım yoktu. Kimyasal maddenin zarar verebileceğini bilmiyordum" sözlerine yer verdi.

"PSİKOLOJİK ŞİDDET DE UYGULUYORDU"

Ağır yaralı bir şekilde hastanede tedavi gören Merve Küçüktekin de, "Nişanlanmadan önce de bana psikolojik şiddet uygulamıştı. O dönemde koruma kararı da aldırmıştım. Nişanlandıktan sonra da devam edince ayrıldım. 'Ben düzeldim, eskisi gibi olmayacağım, sana zarar vermeyeceğim' diyerek barışmak istedi. Bende hep reddettim. Bunu hazmedemedi. 'İşe gidip geliyorsun, geziyorsun, gülüyorsun, eğleniyorsun' diyerek tehditler savuruyordu. Sürekli rahatsız ediyordu" şeklinde konuştu.

Sabit Türk'ün daha önce de rahatsız ettiğini ve tartıştıklarını söyleyen Küçüktekin, "Arayıp kaldırmasını istedim. Bana, 'senin hayatını mahvedeceğim, seni öldüreceğim. Kendi hayatımdan da her şeyden de vazgeçtim. Bir gün gelip karşına çıkacağım' diye tehdit etti. Bende emniyete gidip şikayetçi oldum. Olaydan 2 gün önce de telefonla arayarak yine tehdit etti" ifadelerine yer verdi.

"KADESE BASTIĞIMI HATIRLIYORUM"

Olayın, işten eve geldikten sonra gerçekleştiğini anlatan Küçüktekin, "Çok yorgundum, açmak istemedim. Bir daha çalınca 'kim o' diye seslendim. 'Abla su saatini bakacağız' dedi. Kapıyı biraz açtığım anda, elindeki sıvıyı yüzüme sıktı. Nefesim kesildi, kendimden geçmişim. Bir süre sonra kendime geldiğimde, vücudum çok acı verecek şekilde yanıyordu. Ellerim yandığı için telefonumu kullanamadım. KADES'e bastığımı hatırlıyorum. Çığlık atıp yardım istedim. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Beni ne hale getirdi. Hayatımda olan bütün insanlardan uzak durmasını ve en ağır cezayı almasını istiyorum" ifadekerine yer verdi.