Eski nişanlısı tarafından katledilmişti! Avukat Dilara Yıldız'ın cinayeti anbean kaydedilmiş! Görüntüler ortaya çıktı!

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Tuzla'da avukat olduğu bilinen Dilara Yıldız, eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından tehditlere maruz kalmış, kendisine gönderilen tehdit mesajlarını ise sosyal medya hesabında yayınlamıştı. Yıldız, geçtiğimiz hafta akşam saatlerinde, eski nişanlısı tarafından silahlı saldırıya uğrayarak cinayete kurban gitti. Korkunç anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

TARTIŞTI, KATLETTİ

Ulaşılan görüntülerde, Yıldız'ın eski nişanlısıyla bir kafe ortamında tartıştığı görülüyor. O anlarda kavganın alevlenmesiyle ayağa kalkan Yıldız, kendisini savunmak istediği an, Dönmez'in kurşunlarına kurban gidiyor. Eski nişanlısına art arda ateş eden Dönmez'in kaçtığı ancak hemen sonrasında yakalandığı da yine cinayete ait güvenlik kamerası kayıtlarında gözler önüne seriliyor.