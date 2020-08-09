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  3. Eski nişanlısının evini basıp 4 kişi vurdu: Ağabeyi olay yerine gelirken de kırmızı ışıkta 2 kişiyi öldürdü

Eski nişanlısının evini basıp 4 kişi vurdu: Ağabeyi olay yerine gelirken de kırmızı ışıkta 2 kişiyi öldürdü

Sakarya'da Serkan Çiftçi, ayrıldığı nişanlısının evini basıp, eski nişanlısı, annesi ve babası ile genç kızın nişanlısını tabancayla vurarak yaraladı. Çiftçi’nin kardeşi Mümin Çiftçi ise aracıyla olay yerine giderken, kırmızı ışıkta duran ve yavaş kalkış yaptığını öne sürdüğü aracın sürücüsü ile yanındaki kişiyi silahla vurarak öldürdü.

Eski nişanlısının evini basıp 4 kişi vurdu: Ağabeyi olay yerine gelirken de kırmızı ışıkta 2 kişiyi öldürdü

Sakarya’nın Erenler ilçesinde dün gece Serkan Çiftçi, eski nişanlısı Mervet Nimet Ş.’nin (24) nişanlandığını öğrendi. Tabancasını yanına alan Serkan Çiftçi, genç kızın evini bastı. Serkan Çiftçi, burada Merve Nimet Ş. ile onun annesi Melahat Ş. (44), babası Kurtuluş Ş. ve genç kızın yeni nişanlısı Hüseyin D.’ye (26) kurşun yağdırdı. Serkan Çiftçi olayın ardından kaçarken, yaralanan 4 kişi, kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.

AĞABEYİ DE OLAY YERİNE GELİRKEN 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Merve Nimet Ş.’nin kız kardeşiyle evli olan Mümin Çiftçi, ağabeyi Serkan'ın, baldızını, kayınvalidesi ve kayınpederini vurduğunu öğrenince aracıyla olay yerine gitmek için yola çıktı. Mümin Çiftçi, Küpçüler Mahallesi’ne geldiğinde, kırmızı ışıkta duran araç sürücüsü Resul Ankıt’ın (26) yavaş kalkış yapmasına sinirlendi. Aracından inen Mümin Çiftçi, Resul Ankıt ve yanındaki Davut Bilgin’e (29) silahla ateş etti. Resul Ankıt olay yerinde, Davut Bilgin ise kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis, olayın ardından Mümin Çiftçi’yi yakalayarak gözaltına aldı. Serkan Çiftçi’nin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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